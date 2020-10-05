Аналитики спрогнозировали 7 грядущих губернаторских отставок
Коммуникационный холдинг "Минченко Консалтинг" опубликовал составленный аналитиками компании VIII рейтинг губернаторов "Госсовет 2.0".
Согласно документу, у глав 7 российских регионов отмечается падение показателей политической устойчивости.
Она оценивается, как пояснили в "Минченко Консалтинг", по 9 критериям. Среди них
- поддержка статусных федеральных политиков,
- наличие реализуемых в регионе больших проектов,
- качество политического менеджмента,
- федеральные и региональные конфликты,
- уголовные дела в отношении окружения) и т. д.
Наилучший показатель — 15 баллов. Если же губернатор набирает меньше 10 — это сигнал о риске потерять должность.
Кто "в красной зоне"
- Шолбан Кара-оол, губернатор Тувы — 10 баллов.
- Владимир Васильев, руководитель Дагестана — 9 баллов.
- Рашид Темрезов — глава Карачаево-Черкесии — 9 баллов.
- Владимир Сипягин, глава Владимирской области, член ЛДПР — 7 баллов.
- Сергей Морозов — Ульяновская область — 7 баллов.
- Вячеслав Битаров — руководитель Северной Осетии — 6 баллов.
- Валентин Коновалов, коммунист, глава Хакассии — 6 баллов.