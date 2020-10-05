Аналитики спрогнозировали 7 грядущих губернаторских отставок

Коммуникационный холдинг "Минченко Консалтинг" опубликовал составленный аналитиками компании VIII рейтинг губернаторов "Госсовет 2.0".

Согласно документу, у глав 7 российских регионов отмечается падение показателей политической устойчивости.

Она оценивается, как пояснили в "Минченко Консалтинг", по 9 критериям. Среди них

поддержка статусных федеральных политиков,

наличие реализуемых в регионе больших проектов,

качество политического менеджмента,

федеральные и региональные конфликты,

уголовные дела в отношении окружения) и т. д.

Наилучший показатель — 15 баллов. Если же губернатор набирает меньше 10 — это сигнал о риске потерять должность.

Кто "в красной зоне"