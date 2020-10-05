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Аналитики спрогнозировали 7 грядущих губернаторских отставок

Коммуникационный холдинг "Минченко Консалтинг" опубликовал составленный аналитиками компании VIII рейтинг губернаторов "Госсовет 2.0".

Аналитики спрогнозировали 7 грядущих губернаторских отставок

Согласно документу, у глав 7 российских регионов отмечается падение показателей политической устойчивости.

Она оценивается, как пояснили в "Минченко Консалтинг", по 9 критериям. Среди них

  • поддержка статусных федеральных политиков,
  • наличие реализуемых в регионе больших проектов,
  • качество политического менеджмента,
  • федеральные и региональные конфликты,
  • уголовные дела в отношении окружения) и т. д.

Наилучший показатель — 15 баллов. Если же губернатор набирает меньше 10 — это сигнал о риске потерять должность.

Кто "в красной зоне"

  • Шолбан Кара-оол, губернатор Тувы — 10 баллов.
  • Владимир Васильев, руководитель Дагестана — 9 баллов.
  • Рашид Темрезов — глава Карачаево-Черкесии — 9 баллов.
  • Владимир Сипягин, глава Владимирской области, член ЛДПР — 7 баллов.
  • Сергей Морозов — Ульяновская область — 7 баллов.
  • Вячеслав Битаров — руководитель Северной Осетии — 6 баллов.
  • Валентин Коновалов, коммунист, глава Хакассии — 6 баллов.
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