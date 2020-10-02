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Лукашенко поблагодарил Путина за вакцины от коронавируса

Президент Белоруссии в ходе телефонной беседы с российским лидером поблагодарил нашу страну за поставки вакцин от коронавируса. Российская разработка — то, что поможет успешной борьбе с заболеванием.

Лукашенко поблагодарил Путина за вакцины от коронавируса

По словам белорусского лидера, поставки провели в "режиме приоритета".

"Александр Лукашенко выразил признательность за помощь России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в первую очередь за решение о поставках в приоритетном порядке в Белоруссию российской вакцины", — уточняют в пресс-службе Кремля.

Также Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили текущую ситуацию в Белоруссии. Оба президента уверены, что в неё пытаются "вмешаться извне", а также — что вскоре её успешно разрешат.

Напомним, ранее белорусская сторона выразила надежду на быстрое (до конца года) поступление первой части российского кредита. На данный момент идёт работа над документами, которые позволят провести транш.

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