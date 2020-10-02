Золотарёв: Украине в вопросе Карабаха стоит остаться нейтральной

В украинской Раде определились, кого поддержать в карабахском конфликте: выбор пал на Азербайджан.

О готовности помочь этой стране как гуманитарной поддержкой, так и огневой мощью высказалась депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Людмила Марченко.

Насколько выгодно Киеву поддерживать Азербайджан? На эту тему "Правда. Ру" побеседовала с руководителем аналитического центра "Третий сектор" (Украина) Андреем Золотарёвым.

"Резкие телодвижения" могут принести лишь проблемы

"Заметно, что у политбомонда всё-таки больше симпатии склоняются на сторону Азербайджана, учитывая опыт с Крымом и Донбассом. Однако более трезвомыслящие считают: Украина должна занять нейтральную позицию, не склоняясь к поддержке ни одной, ни другой стороны. Как правило, "резкие телодвижения" украинской стороны потом несут достаточно долговременные и серьезные проблемы стратегического уровня", — уверен Золотарёв.

Эксперт подчёркивает: даже если с каких-то эфемерных идеологических расчётов делаются такие шаги, они потом внесут вполне конкретные материальные последствия. Об этом свидетельствует ситуация с Лукашенко.

Заявление — поспешное. Стоило подождать

"Я думаю, что депутат поспешила. Каких-то радикальных шагов ни президент, ни офис предпринимать не будут, поскольку сфера их компетенции — внешняя политика. Но политбомонд, депутаты Верховной рады (с кем приходится общаться) — больше склоняются в сторону Азербайджана", — разъясняет Золотарёв.

Он считает, что украинские политики выражают поддержку Азербайджану по аналогии с ситуацией на Донбассе.

"Армению поддерживает Россия, значит, мы должны поддерживать Азербайджан", — такова логика. "Хотя реально Азербайджан благополучно закупался военной техникой и в России, и в Израиле, и в Китае. На сегодняшний день главный партнер Азербайджана — прежде всего Турция, стратегический партнер. И это тот фактор, который может привести к эскалации конфликта. И лезть в конфликт, который может стать куда более масштабным, чем сейчас, это не самое разумное занятие", — подводит итог эксперт.

Материал подготовлен специально для "Правды. Ру".