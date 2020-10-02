Был бы мир лучше, если бы СССР не распался? Комментарий эксперта

Если бы Советский Союз пережил все невзгоды и остался существовать, обстановка в мире на текущий момент была бы намного спокойнее, было бы больше справедливости. Таково мнение Михаила Горбачёва.

Насколько правдивы такие слова? Для читателей "Правды. Ру" ответ на этот вопрос дал Андрей Дунаев, бывший экс-министр внутренних дел России (1991-1993), член первого правительства России.

"Конечно, был бы лучше. Потому что мы бы не отстали в вооружениях, в своей мощи от Америки, у нас было бы 300 миллионов с чем-то населения — столько же, сколько примерно в Америке. И мы опережали бы Америку и в количестве танков, и в количестве самолетов, и в боеголовках. Поэтому, естественно, мы бы сохраняли мир. Советский Союз никогда ни на кого не нападал, только защищал униженных и эксплуатируемых. Поэтому Горбачев тут прав", — уверен эксперт.

Дунаев отметил: когда-то Горчаков сказал, что "без России ни одна пушка в Европе не заговорит".