Работа американского эсминца "Рузвельт" в акватории Чёрного моря подошла к концу: корабль направляется в район Средиземноморья.
Уточняется, что в Чёрном море экипаж "Рузвельта" помогал решать задачи в рамках контроля безопасности морских путей. Помимо "Рузвельта", в операции приняли участие суда партнёров США по НАТО. Также в манёврах принял участие флот Украины.
В ходе манёвров американское судно держал под "опекой" фрегат РФ "Адмирал Эссен".
В районе Средиземноморья корабль Штатов также не будет стоять без дела: планируются патрульные миссии. Отметим, что "Рузвельт" — уже шестой корабль США, который провёл манёвры в Чёрном море, за 2020 год.
"Корабль ВМС США "Рузвельт" покидает Чёрное море и направляется в Средиземное после завершения успешного патрулирования совместно с нашими союзниками и партнёрами в регионе.
Американский флот регулярно проводит патрулирование и учения в акватории Чёрного моря", — уточняют американские военные в сообщении для СМИ.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".