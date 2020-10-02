Эсминец ВМС США уходит из акватории Чёрного моря

Работа американского эсминца "Рузвельт" в акватории Чёрного моря подошла к концу: корабль направляется в район Средиземноморья.

Уточняется, что в Чёрном море экипаж "Рузвельта" помогал решать задачи в рамках контроля безопасности морских путей. Помимо "Рузвельта", в операции приняли участие суда партнёров США по НАТО. Также в манёврах принял участие флот Украины.

В ходе манёвров американское судно держал под "опекой" фрегат РФ "Адмирал Эссен".

В районе Средиземноморья корабль Штатов также не будет стоять без дела: планируются патрульные миссии. Отметим, что "Рузвельт" — уже шестой корабль США, который провёл манёвры в Чёрном море, за 2020 год.