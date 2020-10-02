В правительство отправлен законопроект о продовольственных сертификатах

Представители ЛДПР разработали и отправили в правительство законопроект, согласно которому многие россияне смогут получить так называемые продовольственные сертификаты.

По задумке депутатов, получат сертификаты россияне, среднедушевой доход семей которых ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Расчет будет производиться по показателям ПМ для каждого отдельного региона.

Эта мера, по мнению авторов, — хороший вариант поддержки в непростые времена пандемии. В первую очередь сертификаты помогут семьям, в которых работает лишь один родитель, людям пенсионного возраста, инвалидам.

"Для перечисленных категорий эта целевая мера станет хорошей поддержкой, а для кого-то — выходом в, казалось бы, безвыходной ситуации", — рассказывает представитель ЛДПР Борис Пайкин (один из работавших над проектом).

Известно, что "стоимость" сертификата установят примерно в размере 25% прожиточного минимума, а также определят официальный перечень товаров, которые по нему можно будет получить.