Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Белоруссия вводит ответные санкции против Евросоюза
Психолог Михаил Хорс рассказал, как не впасть в депрессию
В Крыму с начала года отдохнули более пяти миллионов туристов
Волгоградский бизнесмен продавал контрафактные сигареты
Леонардо Ди Каприо готовится стать отцом
Как "Зенит", "Локо" и "Краснодар" играли с соперниками по ЛЧ
Падение биржевых индексов связали с новостью о болезни Трампа
В Новосибирске создали нейросеть для сортировки пластика
В 2021 году в войска поступит новейшая система минирования

В правительство отправлен законопроект о продовольственных сертификатах

Представители ЛДПР разработали и отправили в правительство законопроект, согласно которому многие россияне смогут получить так называемые продовольственные сертификаты.

В правительство отправлен законопроект о продовольственных сертификатах

По задумке депутатов, получат сертификаты россияне, среднедушевой доход семей которых ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Расчет будет производиться по показателям ПМ для каждого отдельного региона.

Эта мера, по мнению авторов, — хороший вариант поддержки в непростые времена пандемии. В первую очередь сертификаты помогут семьям, в которых работает лишь один родитель, людям пенсионного возраста, инвалидам.

"Для перечисленных категорий эта целевая мера станет хорошей поддержкой, а для кого-то — выходом в, казалось бы, безвыходной ситуации", — рассказывает представитель ЛДПР Борис Пайкин (один из работавших над проектом).

Известно, что "стоимость" сертификата установят примерно в размере 25% прожиточного минимума, а также определят официальный перечень товаров, которые по нему можно будет получить.

Последние материалы
Астробиолог рассказал, как обнаружить внеземные цивилизации
"Мракобесие": Пушкина об изъятии у отцов детей от суррогатных матерей
МИД Армении: готовы начать переговоры по прекращению огня
Евгений Петросян скрывал рождение сына, чтобы ребёнка не сглазили
В Подмосковье иностранцы занимались сбытом наркотиков
Полёт в космос сделал мух-дрозофил более активными
Депутатам Госдумы порекомендовали не ездить на отдых за границу
Хорватская "Риека" забила самый смешной гол в Лиге Европы
Мишустин попросил членов правительства быть аккуратнее в высказываниях
Красноярские полицейские стали донорами крови
Популярное
Мир. Новости мира
Переговоры РФ и Турции по Карабаху провалились

"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".

Переговоры РФ и Турции по Карабаху провалились
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Власть
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Новости Европы
В Финляндии отреагировали на решение Путина запретить вывоз древесины
Новости футбола
"Спартак" может пропустить матч с "Енисеем" и выйти в 1/8 Кубка России
Игорь Буккер Таинственные ритуалы кочевников Сибири Игорь Буккер Усам Оздемиров "Один пояс, один путь" плюс евразийская интеграция Усам Оздемиров Василий Амирджанов В "Силовичке" детей научат Родину любить Василий Амирджанов
Комментарии
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
"Острый дефицит доверия": Минск окончательно поссорился с Киевом?
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Арсен Мелик-Шахназаров: Азербайджан не имеет шансов на победу в Нагорном Карабахе
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Юрий Кнутов: России надо готовиться к войне с Турцией
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
"К 60-ти мы уже не вернемся никогда": что будет с курсом рубля
Политолог рассказал, почему военная помощь России Армении не обсуждается
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников