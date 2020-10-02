Мишустин попросил членов правительства быть аккуратнее в высказываниях

Поскольку в стране сложилась весьма неоднозначная экономическая обстановка, всем членам правительства стоит очень аккуратно делать заявления на эту тему. В частности, потому, что каждое высказывание тут же тиражируют СМИ, а также анализируют экономисты и прогнозисты.

В перспективе буквально одна "негативная" цитата может нанести серьезный урон экономике страны.

"На каждом из нас серьезная ответственность, и каждое наше слово тщательно анализируется бизнесом и финансистами. Двусмысленность в словах о российских публичных компаниях может быть негативно интерпретирована и повлиять на котировки или инвестиционные решения, нанести прямой ущерб экономике", — уточнил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

Мишустин прояснил, что имеет в виду: его удивил негативный комментарий по поводу проекта "Восток Ойл".