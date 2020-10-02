Поскольку в стране сложилась весьма неоднозначная экономическая обстановка, всем членам правительства стоит очень аккуратно делать заявления на эту тему. В частности, потому, что каждое высказывание тут же тиражируют СМИ, а также анализируют экономисты и прогнозисты.
В перспективе буквально одна "негативная" цитата может нанести серьезный урон экономике страны.
"На каждом из нас серьезная ответственность, и каждое наше слово тщательно анализируется бизнесом и финансистами.
Двусмысленность в словах о российских публичных компаниях может быть негативно интерпретирована и повлиять на котировки или инвестиционные решения, нанести прямой ущерб экономике", — уточнил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.
Мишустин прояснил, что имеет в виду: его удивил негативный комментарий по поводу проекта "Восток Ойл".
"Высокопоставленный чиновник неожиданно начал давать оценки деталям контрактов между различными крупными компаниями, что могло быть интерпретировано как негатив об экономической деятельности "Роснефти", в частности, проекта "Восток Ойл".
Так как "Роснефть" является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков, такого рода высказывания могут нанести прямой ущерб государственным интересам", — прокомментировал Мишустин.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".