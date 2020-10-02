Депутат Рады: Украина готова поддержать Азербайджан

В украинской Раде определились, кого поддержать в карабахском конфликте: выбор пал на Азербайджан.

О готовности помочь этой стране как гуманитарной поддержкой, так и огневой мощью высказалась депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Людмила Марченко.

"Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная — всем тем, что нужно будет в будущем. Украина не пройдет мимо", — подчеркнула Марченко.

Представители Украины внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе и в случае необходимости предложат весь "спектр" услуг: военную поддержку, дипломатические и правовые консультации.

Напомним: обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября, когда армянские войска отчитались о масштабном наступлении армии Азербайджана. На данный момент бои продолжаются, с обеих сторон есть потери как среди военных, так и среди гражданских.