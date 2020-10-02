МИД России резко ответил на обвинения Германии "по Навальному"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в видеообращении к ООН осудил предполагаемое отравление Алексея Навального химическим боевым веществом и пригрозил России дальнейшими санкциями.

"Отравление Навального — это нарушение запрета на химическое оружие и, следовательно, игнорирование экзистенциального принципа международного сотрудничества. Я призываю Россию сделать больше для раскрытия этого дела. Такой случай не может остаться без последствий", — заявил Маас.

И добавил, что он удивлён тем, что Европейский союз воздерживается от введения дальнейших санкций в отношении России.

Ответ российского МИД

Департамент информации и печати МИД России опубликовал ответное заявление, в котором говорится, что

на этот раз, используя высокую трибуну ООН Германия пытается возобновить необоснованные обвинения в отравлении Навального химическим нервно-паралитическим веществом, подвергнутым остракизму Конвенцией о химическом оружии. При этом констатируем очевидное нежелание Берлина обмениваться информацией с Россией. Особо цинично обвинение звучит на фоне того, что немецкая сторона, инициировавшая всю эту кампанию, игнорирует три просьбы о правовой помощи Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в которых были запрошены доказательства так называемого" отравления".

Следует помнить, что на Западе часто утверждают, что нельзя строить партнёрские отношения с Россией. С нашей стороны мы приходим к выводу, что, глядя на такое поведение Германии и ее союзников по ЕС и НАТО, именно с Западом нельзя иметь ничего общего, пока он не откажется от методов провокаций и манипуляций и не начнёт вести себя честно и ответственно. (цитата RT Duetsch)