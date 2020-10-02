Лавров: напряженность между Москвой и Берлином можно преодолеть

Выступая с приветственным словом на состоявшемся в Москве онлайн-форуме "Вехи германо-советских отношений", посвященном 30-летию договора "об окончательном урегулировании в отношении Германии" ("Два плюс четыре"), министр иностранных дел Сергей Лавров выразил уверенность в том, несмотря на кризис доверия в Европе, конструктивный диалог между двумя странами по-прежнему возможен.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что договор "Два плюс четыре" внес существенный вклад в прекращение холодной войны, и подчеркнул ключевую роль России в восстановлении территориального и политического единства Германии:

"Все эти годы наша страна стремилась к укреплению позитивных тенденций, к установлению зоны мира, равной и безраздельной безопасности, а также к широкому экономическому и гуманитарному сотрудничеству на территории между Атлантическим и Тихим океанами", — констатировал Лавров.

В то же время он выразил сожаление, что Европа в настоящее время переживает серьезный кризис доверия "в результате недальновидной политики центризма НАТО".

Огромный потенциал российско-германского сотрудничества не исчерпывается. Идут бессвязные обвинения, ультиматумы и угрозы в адрес России.

Несмотря на это, министр иностранных дел России выразил уверенность в том, что период напряженности может быть преодолен на благо интересов России и Германии:

Многое, по его словам, будет зависеть от зрелости гражданских обществ и их способности внимательно и честно отстаивать истину.