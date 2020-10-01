Со стороны Берлина в адрес России всё чаще звучат не конструктивные предложения, а обвинения, ультиматумы и угрозы. По сути, курс Берлина — сдерживать Россию.
Происходит это во многом из-за "провалов в памяти" представителей немецкой политической арены: они забыли о роли и России, и Германии в делах мирового сообщества. Однако период напряжённости в отношениях вполне может быть преодолён.
"В Берлине сейчас взят курс на сдерживание России. Звучат голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес. Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах.
"Тридцать лет спустя [после объединения Германии] нелишне напомнить, что именно наша страна сыграла ключевую, определяющую роль в деле скорейшего восстановления германского единства, против чего, кстати, возражал ряд союзников ФР", — рассказал глава российского МИД Сергей Лавров в рамках форума "Вехи германо-советских взаимоотношений".
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".