Лавров: В Берлине взят курс на сдерживание России

Со стороны Берлина в адрес России всё чаще звучат не конструктивные предложения, а обвинения, ультиматумы и угрозы. По сути, курс Берлина — сдерживать Россию.

Происходит это во многом из-за "провалов в памяти" представителей немецкой политической арены: они забыли о роли и России, и Германии в делах мирового сообщества. Однако период напряжённости в отношениях вполне может быть преодолён.