Власти усилят налоговый контроль выигрышей в казино

Победы в казино, как оказалось, могут заинтересовать не только красивых девушек, но и налоговиков.

Власти решили ужесточить налоговый контроль выигрышей, и теперь поступления в кошельки как с побед в казино, так и с успешных партий на игровых автоматах будут проверять по-новому.

Ключевое новшество: чтобы корректно определить, с какой суммы брать налог, владельцам нужно будет указать в кассовом чеке или в специальном бланке реквизиты налогоплательщика. К ним относятся:

фамилия, имя, отчество;

серия и номер паспорта либо номер налогоплательщика.

Всё это, по мнению авторов новых норм, позволит намного быстрее и точнее отслеживать получателей выигрышей.

Заняться вопросом решили после аудита: оказалось, что сфера "побед в казино" недостаточно регулируется именно в части НДФЛ. Закон, регулирующий всё вышесказанное, уже подписал Владимир Путин.