Во Франции вводится "постепенный запрет" на использование диких животных в передвижных цирках, разведение норок на меха и содержание дельфинов и косаток в морских парках.
Не пора ли и российским властям задуматься над этим вопросом? Уже запретили контактные зоопарки — пора двигаться дальше?
Коментирует Базаркина Наталья, ведущий специалист Московского и регионального общества защиты животных, специально для "Правда. Ру".
"Я против.
В цирках животные дольше живут, чем в дикой природе, и в тех же зоопарках. Там хоть какая-то селекционная работа идет по восстановлению популяции исчезающих видов животных. А в природе они намного меньше живут. И браконьеры.
Цирки есть разные. Если это нормальный цирк — на Цветном бульваре, Большой московский, Сочинский, Ленинградский — там же профессионалы работают. Там животные хорошо себя чувствуют. За ними должный уход. Они проживают дольше, чем в природе.
Поэтому я против закрытия", — высказалась Базаркина.
По мнению эксперта, нужно заняться более важными вещами: загрязняются океаны и моря отходами, вырубаются леса на незаконную продажу.
Что касается контактных зоопарков — их закрывать как раз надо
Но владельцы, по словам Базаркиной, достаточно умны, чтобы просто переименовать свой бизнес в "мини-зоопарк" или аналог.
"Я спрашивала их: "Селекцией занимаетесь?" — "Да". "Морских свинок? Это не надо. У вас здесь непрофессионалы работают и в закрытом помещении", — рассказывает Базаркина.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".