Нужно ли властям РФ запрещать диких животных в цирках?

Во Франции вводится "постепенный запрет" на использование диких животных в передвижных цирках, разведение норок на меха и содержание дельфинов и косаток в морских парках.

Не пора ли и российским властям задуматься над этим вопросом? Уже запретили контактные зоопарки — пора двигаться дальше?

Коментирует Базаркина Наталья, ведущий специалист Московского и регионального общества защиты животных, специально для "Правда. Ру".

"Я против. В цирках животные дольше живут, чем в дикой природе, и в тех же зоопарках. Там хоть какая-то селекционная работа идет по восстановлению популяции исчезающих видов животных. А в природе они намного меньше живут. И браконьеры. Цирки есть разные. Если это нормальный цирк — на Цветном бульваре, Большой московский, Сочинский, Ленинградский — там же профессионалы работают. Там животные хорошо себя чувствуют. За ними должный уход. Они проживают дольше, чем в природе. Поэтому я против закрытия", — высказалась Базаркина.

По мнению эксперта, нужно заняться более важными вещами: загрязняются океаны и моря отходами, вырубаются леса на незаконную продажу.

Что касается контактных зоопарков — их закрывать как раз надо

Но владельцы, по словам Базаркиной, достаточно умны, чтобы просто переименовать свой бизнес в "мини-зоопарк" или аналог.