Нужно ли Путину "разбираться" с Первым каналом: мнение эксперта

Владимиру Путину стоит обратить внимание на то, чем занимается "Первый канал". В частности, нужно проверить и изменить редакционную политику, поскольку в эфире Первого "фрики учат россиян жизни". От такой манеры работы с аудиторией стоит отказаться.

Телепрограмма "Первого" сегодня и правда не всегда радует. На каком уровне власти, кем и как должны решаться такие вопросы? Почему канал получает субсидии из федерального бюджета и при этом оказывается настолько плох, что жалуются даже Путину?

Специальный комментарий Сергея Боярского (первый заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям) — только на "Правда. Ру".

"Это оценочные суждения. У Первого канала высокие рейтинги. Это значит, что его программы нравятся телезрителям. Все остальное — это дело редакционной политики, в которую вмешиваться извне не представляется возможным, учитывая, что цензура у нас запрещена Конституцией", — отметил Боярский.

Специалист подчеркнул: есть разные общественные инструменты, общественные советы, редакционные советы. К таким внешним структурам прибегают многие руководители, делают состав из уважаемых людей и советуются время от времени в отношении того, какие проекты более успешны, менее успешны.

"Я бы не стал выделять Первый канал как особенную структуру. У нас все каналы независимые по своей редакционной политике. Поэтому о вкусах не спорят. Я считаю, что это уж точно не то, чем должен заниматься в ручном режиме президент", — сообщил Боярский.

По мнению эксперта, смотреть или не смотреть именно Первый канал — личное дело отдельного человека. Он имеет на него право, равно как и редакция любого канала имеет право на свое мнение.