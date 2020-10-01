В поисках рецептов спасения экономики и наполнения бюджета власти РФ вспомнили о классической схеме 2014 года, для воплощения которой понадобятся резервы госкомпаний. Госкомпании продадут валюту по приказу властей.
По уточнённым данным, руководство "Газпрома", "Роснефти" и "Алросы" получило недвусмысленный приказ из Кремля: продать валюту для снижения "паники" на рынке и поддержки рубля.
Такая мера действительно поможет — или это просто повод для властей "стрясти жирок" с крупного бизнеса? ФНБ не трогаем, налоги не снижаем (а даже повышаем), "вертолётные" деньги не даем — теперь еще и такая мера. Это часть какой-то большой, комплексной программы — или суматошные попытки найти "палочку-выручалочку"?
Специально для читателей "Правды. Ру" — комментарий Максима Чиркова, экономиста, политолога, доцента кафедры политической экономии МГУ.
Что происходит с рублем
"С моей точки зрения, в принципе, такие меры могут быть эффективны.
Если мы будем заставлять госкомпании продавать доллары со своих счетов, со своих фондов и покупать рубли, это будет иметь положительный эффект для рубля иметь, но, конечно, недостаточный.
С моей точки зрения, укрепление рубля, которое мы видим последние несколько дней относительно максимума, когда доллар практически 80 рублей за доллар достигал, все-таки обеспечивается в большей степени не продажами госкомпаний каких-то своих валютных активов, а реальной рыночной конъюнктурой", — прокомментировал Чирков.
Экономист отметил: рубль достаточно эффективно последние 3 дня восстанавливает свои позиции и уходит от кому-то кажущейся страшной отметки 80 рублей.
Поэтому мера по продаже валюты госкомпаниями эффективная, но все-таки основная заслуга повышения курса рубля, некоторая коррекция все-таки именно в рыночных механизмах, в том, что участники рынка, что курс может колебаться, отклоняться и в ту, и в другую сторону, но равновесие все-таки находится не в экстремуме, а где-то посередине.
Для чего задействовали механизм "валюты от госкомпаний"
"Я могу сказать, что это в любом случае хорошее дополнение, возможность укрепить рубль.
Это ещё один фактор, способствующий укреплению рубля. У госкомпаний (у разных — разные) достаточно большие валютные резервы. Кстати, госкомпании, допустим, такие как "Газпром" получают плюсы от ослабления рубля", — подчеркнул Чирков.
Собеседник "Правды. Ру" отметил: нельзя сказать, что лишаются валютной подушки и теряют деньги при переводе в рубли. На самом деле они много приобретают от рублевой переоценки, потому что там идет валютная выручка. У них резко растут доходы, у того же "Газпрома", вследствие этих изменений.
"Поэтому госкомпании, в принципе, могут поделиться небольшой частью этих доходов и помочь рублю укрепиться", — сообщил Чирков.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".