Авиакомпании в целом и "Аэрофлот" в частности имеют право не возвращать деньги за билеты в случае, если рейс не состоялся. В Минтрансе по ситуации высказались однозначно: деньги нужны авиаперевозчикам для балансировки бюджетов, поэтому их "заморозка" оправдана.
Напомним, в настоящее время в случае, если рейс отменяют, в "Аэрофлоте" и ряде других авиакомпаний дают пассажирам ваучеры "в счёт будущих полётов". Неоднократно возникали случаи, когда людям отказывали в возврате денег.
По словам Сергея Миронова, лидера фракции "Справедливая Россия", решением в таких ситуациях станет один путь — суд.
"Действия "Аэрофлота" противоречат положениям Гражданского кодекса РФ и должны быть оспорены.
Мы в Центрах защиты прав граждан "Справедливой России" продумаем стандартную процедуру подачи иска для обманутых пассажиров, чтобы помочь им вернуть деньги. Такое прощать нельзя", — призвал коллег решать проблему Миронов.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".