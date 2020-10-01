"Справедливая Россия": Действия "Аэрофлота" противоречат ГК РФ ﻿

Авиакомпании в целом и "Аэрофлот" в частности имеют право не возвращать деньги за билеты в случае, если рейс не состоялся. В Минтрансе по ситуации высказались однозначно: деньги нужны авиаперевозчикам для балансировки бюджетов, поэтому их "заморозка" оправдана.

Напомним, в настоящее время в случае, если рейс отменяют, в "Аэрофлоте" и ряде других авиакомпаний дают пассажирам ваучеры "в счёт будущих полётов". Неоднократно возникали случаи, когда людям отказывали в возврате денег.

По словам Сергея Миронова, лидера фракции "Справедливая Россия", решением в таких ситуациях станет один путь — суд.