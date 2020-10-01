В Москве очень ценят совместную работу с Пекином как по общим вопросам для двух стран, так и по глобальным.
Среди задач, решаемых руководством Китая и РФ, — множественные вызовы мировой безопасности. Поэтому развитие и укрепление отношений, уверенная совместная оценка различных ситуаций и грамотная политическая риторика — то, что помогает Китаю и России оставаться друзьями.
Тёплые слова в адрес Китая звучат по весомому поводу: отмечается 71-й год с образования КНР. Владимир Путин уже отправил лидеру Китая Си Цзиньпину поздравительную телеграмму.
"Россия придаёт большое значение отношениям всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между двумя государствами, нацелена на дальнейшее наращивание двустороннего диалога и плодотворного сотрудничества в различных сферах, а также координацию усилий в противодействии вызовам региональной и глобальной безопасности — в том числе пандемии коронавирусной инфекции", — сообщили о содержании послания Владимира Путина в Кремле.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".