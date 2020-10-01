Путин поздравил Си Цзиньпина: отмечается 71-й год с образования КНР

В Москве очень ценят совместную работу с Пекином как по общим вопросам для двух стран, так и по глобальным.

Среди задач, решаемых руководством Китая и РФ, — множественные вызовы мировой безопасности. Поэтому развитие и укрепление отношений, уверенная совместная оценка различных ситуаций и грамотная политическая риторика — то, что помогает Китаю и России оставаться друзьями.

Тёплые слова в адрес Китая звучат по весомому поводу: отмечается 71-й год с образования КНР. Владимир Путин уже отправил лидеру Китая Си Цзиньпину поздравительную телеграмму.