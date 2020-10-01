Неожиданно мощный обвал рубля, случившийся в начале этой недели, постепенно заканчивается. "Откат" на два рубля (с биржевых 79,5 до 77,5) может оказаться связан с решительными действиями Правительства в отношении валюты на счетах госкомпаний.
Напомним: ранее стало известно, что руководство "Газпрома", "Роснефти" и "Алросы" получило недвусмысленный приказ из Кремля: продать валюту для снижения "паники" на рынке и поддержки рубля.
Новость об этом значительно "устаканила" рынок: и доллар, и евро прекратили рост и начали снижение. С учётом прогнозируемых ЦБ резервов трёх вышеуказанных компаний в 145,5 млрд долларов "подушка безопасности" получилась настолько плотной, что доллар "похудел" сразу на 2 рубля буквально за сутки.
Напомним, что такой способ власти уже применяли в 2014 году. Механизм очень прост: дополнительная валюта на рынке создает её избыток, что, согласно классической экономической теории, приводит к падению цены.
Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.