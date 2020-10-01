"Спасательный круг" валюты госкомпаний помог рублю

Неожиданно мощный обвал рубля, случившийся в начале этой недели, постепенно заканчивается. "Откат" на два рубля (с биржевых 79,5 до 77,5) может оказаться связан с решительными действиями Правительства в отношении валюты на счетах госкомпаний.

Напомним: ранее стало известно, что руководство "Газпрома", "Роснефти" и "Алросы" получило недвусмысленный приказ из Кремля: продать валюту для снижения "паники" на рынке и поддержки рубля.

Новость об этом значительно "устаканила" рынок: и доллар, и евро прекратили рост и начали снижение. С учётом прогнозируемых ЦБ резервов трёх вышеуказанных компаний в 145,5 млрд долларов "подушка безопасности" получилась настолько плотной, что доллар "похудел" сразу на 2 рубля буквально за сутки.

Напомним, что такой способ власти уже применяли в 2014 году. Механизм очень прост: дополнительная валюта на рынке создает её избыток, что, согласно классической экономической теории, приводит к падению цены.