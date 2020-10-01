Союзное государство — миф или реальность? Комментарий эксперта

Центр "Квадрат" в своей рассылке опубликовал рассказ источника в государственном СМИ Белоруссии о "дорожных картах" по интеграции с Россией, сообщил Телеграм-паблик "Наводка". И в связи с ситуацией в Белоруссии данные весьма интересны.

Союзное государство — мифический "единорог" или вполне реальная задумка? Об этом расскажет Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН. Эксклюзивный комментарий для "Правды. Ру".

Материалы интересны. Но засекречены

"Если собрать все бумаги, на которых были написаны проекты интеграционных карт, и все комментарии по этим картам, а затем сложить в линию — получатся вторые Уральские горы. Потому что пишут об этом очень много и очень давно", — рассказывает Межевич.

Эксперт подчёркивает: материалы носят как минимум гриф "секретно". И до тех пор, пока они не будут опубликованы, абсолютное большинство экспертов об этом знать не будет. А те, которые будут знать, об этом не скажут, потому что это нарушение закона, это государственная тайна. И карается это одинаково серьёзно как в России, так и в Белоруссии.

"Поэтому этот вопрос давайте сразу закроем", — резюмирует он.

Вопросы актуальны. Но нет официальных данных

"Второй момент — да, логично обсуждение всех тех вопросов, о которых говорят комментаторы. И вопрос об эмиссии актуален, и вопрос о приватизации, и об экономической реформе. Не менее актуален вопрос политической реформы", — комментирует Межевич.

Но сразу делает уточнение: обсуждать всё это серьёзно можно будет лишь в случае, если бумаги официально опубликуют в обоих государствах.

"На сегодняшний день окончательные решения принимаются на уровне двух президентов. И пока они не будут приняты, все промежуточные дискуссии имеют академические интересы, а не практические", — ставит точку эксперт.

Материал подготовлен эксклюзивно для "Правды. Ру".