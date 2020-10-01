Необычное министерство появится в Камчатском крае. С инициативой выступил губернатор Камчатки Владимир Солодов. По его мнению, региону необходимо "Министерство счастья".
Заниматься новое ведомство будет решением "наболевших" сложностей и проблем. Также его представители постараются сделать жизнь населения края благополучнее.
"Мы приняли решение создать "Министерство счастья". Официально полное его название — "Министерство социального благополучия и семейной политики", но сокращённо это именно про счастье. Мне важно этот переход осуществить, уйти от "министерства обиженных и обездоленных"", — отметил для прессы Солодов.
По словам чиновника, это прекрасная мотивация для руководителя региона. Он осознаёт, что затея звучит несколько пафосно, но отступать не планирует.
Напомним: на прошедших выборах Солодов успешно получил 80,51% голосов и уже с 21 сентября начал работу.
Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.