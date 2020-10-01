На Камчатке заработает "Министерство счастья"

Необычное министерство появится в Камчатском крае. С инициативой выступил губернатор Камчатки Владимир Солодов. По его мнению, региону необходимо "Министерство счастья".

Заниматься новое ведомство будет решением "наболевших" сложностей и проблем. Также его представители постараются сделать жизнь населения края благополучнее.

"Мы приняли решение создать "Министерство счастья". Официально полное его название — "Министерство социального благополучия и семейной политики", но сокращённо это именно про счастье. Мне важно этот переход осуществить, уйти от "министерства обиженных и обездоленных"", — отметил для прессы Солодов.

По словам чиновника, это прекрасная мотивация для руководителя региона. Он осознаёт, что затея звучит несколько пафосно, но отступать не планирует.

Напомним: на прошедших выборах Солодов успешно получил 80,51% голосов и уже с 21 сентября начал работу.