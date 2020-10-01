В Нагорном Карабахе сложилась очень опасная ситуация — резкое обострение конфликта ведёт как к жертвам, так и к дальнейшей эскалации.
Обе стороны должны сложить оружие и начать переговоры. Для проведения переговоров оптимально будет сформировать вспомогательную группу дипломатов через каналы Минской группы ОБСЕ.
Об этом в телефонном разговоре высказались Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Разговор состоялся благодаря инициативе французов.
"Отмечена безальтернативность урегулирования Нагорно-Карабахского кризиса политико-дипломатическими методами.
В этом контексте рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего, в формате Минской группы ОБСЕ", — сообщают для СМИ в Кремле.
Также российский и французский лидеры поговорили и про Белоруссию. Владимир Путин ещё раз отметил: вмешательства в дела страны недопустимы, потому что власть легитимна.
Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.