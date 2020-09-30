МИД РФ обвиняет Меркель в политизации "отравления" Навального

Визит Ангелы Меркель к Алексею Навальному был попыткой политизировать ситуацию.

Так, по словам Марии Захаровой, считают в российском Министерстве иностранных дел.

"Канцлер Германии заглянул к Навальному, когда тот был госпитализирован в Берлине. Этот визит не имеет ничего общего с желанием выяснить правду о том, что случилось с оппозиционером, которого якобы отравили, и является просто политическим решением", — заявила представитель МИДа в интервью Радио "Комсомольская правда”.

На вопрос о возможных мотивах фрау канцлер, Захарова ответила:

"Я думаю, что эти вопросы должны быть адресованы немецкой стороне … мы расцениваем это как попытку политизировать вопрос.”

При этом, по её словам, нынешняя коммуникация между Москвой и Берлином — это "бесконечная игра в пятнашки, когда Германия отказывается использовать официальные каналы".

Напомним, ранее сам Навальный подтвердил, что канцлер встречалась с ним в берлинской больнице Шарите:

Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице https://t.co/8d8vnEe23z — Alexey Navalny (@navalny) September 28, 2020

В вот по мнению немецкого журнала Der Spiegel, который первым сообщил об этой встрече, ее "следует рассматривать как подсказку для российского правительства, что Берлин не сдастся и выяснит правду о происшедшем.”

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