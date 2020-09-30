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Эксперт: в РФ необходимо ввести ограничения на крупный вывод валюты

В руководстве страны считают, что укрепление курса национальной валюты рано или поздно все-таки случится. Произойдет это за счёт двусторонней волатильности — за периодами спада обычно следуют периоды роста.

Эксперт: в РФ необходимо ввести ограничения на крупный вывод валюты

Ожидать — это хорошо, но какие меры по стабилизации рубля (помимо уже предпринимаемых) стоило бы рассмотреть властям? Например, с лета обсуждается на различных уровнях вопрос деноминации — помогла бы эта мера хотя бы в части удержания инфляции?

На эти вопросы для "Правды. Ру" ответил руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

 

Нужна ли деноминация

"Давайте по порядку.

Начнем с того, что деноминация — это то, что обычно делают после сокрушительной девальвации.

Поэтому я бы с большой настороженностью относился к проектам деноминирования рубля. Это ни в коей мере не является лекарством от падения курса. Это просто в других цифрах фиксируют ту же самую ситуацию.

Грубо говоря: если 80 рублей за доллар можно сделать 80-ю копейками доллар… От этого ничего не изменится, кроме этих цифр.

Эта операция из разряда политической математики, когда вы просто успокаиваетесь. Вы говорите: смотрите, мы "уделали" доллар, он по 80 копеек всего. А это еще недавно было 80 рублей. К примеру. Вот это политическая математика", — комментирует Колташов.

 

На что рассчитывает Кремль

По мнению Колташова, Песков сообщает: у администрации президента нет никакого плана вмешательства в ситуацию и это вмешательство не предполагается. То есть курсовая стабилизация должна наступить сама.

Отчасти, считает Колташов, такая политика невмешательства хороша, потому что было бы хуже, если бы вмешательство проводилось по стандартному рецепту международного валютного фонда.

"Он прост: вы берете валютные резервы и начинаете вливать в падающий рынок.

Таким образом национальная валюта все равно падает, но плюс ко всему еще и падают правительственные и Центрального банка резервы.

Спекулянты уходят с этой валютой, а вы остаетесь с долгами, либо с сильно сократившимися государственными резервами. Вот этот метод был бы, конечно, сейчас совершенно неприемлем", — подчеркнул Колташов.

 

Как стабилизировать курс

"Но другой способ есть, и его можно применить.

Необходимо ввести ограничения на крупный вывод валюты из российской экономики и на крупную покупку валюты. Если вы покупаете, будучи в какой-то коммерческой компании большое количество иностранной валюты, вы должны объяснить, почему вы это делаете, и иметь серьёзные основания для ее вывода в другие экономики.

Одно дело, когда это осуществляется под какое-то капиталовложение. Например, строится в Венесуэле какой-нибудь новый комбинат с российским участием и нужно перевести туда капиталы. Здесь все понятно. Но стандартным объяснением было бы такое: у нас счета в оффшорах на Кипре и мы туда просто переводим свои деньги. Вот это плохое объяснение.

В ответ на это плохое объяснение, то есть на этот маршрут, который вообще является стандартным, должно действовать репрессивное налогообложение, чтобы было невыгодно обваливать российскую валюту, потому что обваливают российскую валюту не инвесторы и не домашние хозяйства, которые сейчас напуганы, а обваливают спекулянты и международные, и внутренние", — рассказал для "Правды. Ру" Колташов.

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