"Вложили десятки миллиардов, а получили удар в спину"

Власти Турции обозначили свою принципиальную позицию по Нагорно-Карабахскому вопросу. Турецкая сторона готова помочь Азербайджану — причем как дипломатически, так и военными методами.

Российско-турецкие отношения, по традиции, напоминают качели: вчера — лучшие друзья, сегодня — практически враги, и так — по кругу. Какими будут последствия для РФ и Турции, если турецкие военные действительно окажутся в зоне Карабахского конфликта?

Для читателей "Правды. Ру" ситуацию оценил политолог, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов.

Как относиться к заявлению о помощи Турции Азербайджану

"Заявление Чавушоглу можно разделить на две позиции. Раньше он говорил, что "мы готовы оказать всяческое содействие Азербайджану", но словосочетания "участвовать на поле боя" не было. Оно появилось только вчера. Это новое заявление. Это говорит о том, что контрнаступление азербайджанской армии срывается. Они не сумели прорвать линию обороны Карабаха. На низких горных высотах у них что-то получается. В горы прорваться они не могут. Начинается противостояние. Так называемый план широкого контрнаступления с прорывом тактической обороны на 200-300-400 километров, что планировали турецкие помощники, не получается. Война приобретает затяжной характер, жертвенный", — проанализировал ситуацию Тарасов.

Как будет реагировать Россия, если в Нагорном Карабахе появятся турецкие военные

По мнению Тарасова, это ожидаемый вариант. Дело в том, что Алиев допустил очень серьезную тактическую и стратегическую ошибку — он проиграл Карабах.Ему не надо было приглашать турок и не надо было афишировать свой "турецкий альянс".

Они давно уже сотрудничают с Турцией. А сейчас они обозначили публично платформу чуть ли не единого государства. И Турция стала говорить о Нагорном Карабахе, как о собственной территории.

Следовательно, Нагорный Карабах не "замораживается", а проигран. А Турция интегрирует этот конфликт в широкую панораму конфликтов всего большого Ближнего Востока.

Отношения ухудшатся. Но цена для Турции будет высокой