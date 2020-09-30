Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Слепые пескорои используют глаза для ориентации в магнитном поле
Скончался автор песен Элвиса Пресли
Неймар стал самым крупным неплательщиком налогов в Испании
Глава Минпросвещения пообещал российский TikTok для школьников
В Казани мужчины похитили топливо с речного судна
Николай Говорин призвал наказывать нарушителей масочного режима
Каннский кинофестиваль заменит его мини-версия
К чему может привести лесная реформа, предсказал эксперт
Назван гарнир, быстро снижающий уровень сахара и холестерина

"Вложили десятки миллиардов, а получили удар в спину"

Власти Турции обозначили свою принципиальную позицию по Нагорно-Карабахскому вопросу. Турецкая сторона готова помочь Азербайджану — причем как дипломатически, так и военными методами.

"Вложили десятки миллиардов, а получили удар в спину"

Российско-турецкие отношения, по традиции, напоминают качели: вчера — лучшие друзья, сегодня — практически враги, и так — по кругу. Какими будут последствия для РФ и Турции, если турецкие военные действительно окажутся в зоне Карабахского конфликта?

Для читателей "Правды. Ру" ситуацию оценил политолог, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов.

 

Как относиться к заявлению о помощи Турции Азербайджану

"Заявление Чавушоглу можно разделить на две позиции.

Раньше он говорил, что "мы готовы оказать всяческое содействие Азербайджану", но словосочетания "участвовать на поле боя" не было. Оно появилось только вчера. Это новое заявление.

Это говорит о том, что контрнаступление азербайджанской армии срывается.

Они не сумели прорвать линию обороны Карабаха. На низких горных высотах у них что-то получается. В горы прорваться они не могут. Начинается противостояние.

Так называемый план широкого контрнаступления с прорывом тактической обороны на 200-300-400 километров, что планировали турецкие помощники, не получается.

Война приобретает затяжной характер, жертвенный", — проанализировал ситуацию Тарасов.

 

Как будет реагировать Россия, если в Нагорном Карабахе появятся турецкие военные

По мнению Тарасова, это ожидаемый вариант. Дело в том, что Алиев допустил очень серьезную тактическую и стратегическую ошибку — он проиграл Карабах.Ему не надо было приглашать турок и не надо было афишировать свой "турецкий альянс".

Они давно уже сотрудничают с Турцией. А сейчас они обозначили публично платформу чуть ли не единого государства. И Турция стала говорить о Нагорном Карабахе, как о собственной территории.

Следовательно, Нагорный Карабах не "замораживается", а проигран. А Турция интегрирует этот конфликт в широкую панораму конфликтов всего большого Ближнего Востока.

 

Отношения ухудшатся. Но цена для Турции будет высокой

"Понимаете, что происходит?

В этой гроссмейстерской игре Алиев становится проходной пешкой, если он станет ею. Имеются в виду двусторонние отношения России с Турцией.

Мы допустили переоценку на высшем уровне руководства, когда мы заявляли, что Эрдоган — крепкий мужик. Мы вложили туда десятки миллиардов, а получили удар в спину со стороны алиевской и эрдогановской дипломатии.

Отношений наших это не улучшит. Но Турции придется заплатить за это дорогую цену, а Азербайджану — тем более", — делает вывод эксперт.

Последние материалы
Скончался автор песен Элвиса Пресли
Шептунов: "Искусственный интеллект по определению — не враг человеку"
Неймар стал самым крупным неплательщиком налогов в Испании
Глава Минпросвещения пообещал российский TikTok для школьников
В Казани мужчины похитили топливо с речного судна
Николай Говорин призвал наказывать нарушителей масочного режима
Эксперт: в РФ необходимо ввести ограничения на крупный вывод валюты
Каннский кинофестиваль заменит его мини-версия
К чему может привести лесная реформа, предсказал эксперт
Назван гарнир, быстро снижающий уровень сахара и холестерина
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту

Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".

Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Полезно знать
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Российский шоу-бизнес
Нейросеть нарисовала портреты Пугачёвой и Ротару без пластики
Экспертное мнение
В воскресенье в Минске был очередной акт надоевшего всем карнавала
Инна Новикова Людмила Адилова: кому выгодна ситуация с Навальным Инна Новикова Василий Амирджанов В "Силовичке" детей научат Родину любить Василий Амирджанов Игорь Буккер Германия: военщина заигрывает с нацистами Игорь Буккер
Комментарии
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году
В Китае начали увольнять за использование гаджетов Apple
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников