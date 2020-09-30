Журналисты американского издания The Wall Street Journal проанализировали ситуацию в Белоруссии и сделали вывод: Москве выгодно, чтобы президентом остался Лукашенко. Если он останется у власти, в Москве смогут "прощупать" одно из наиболее "слабых мест" в обороне НАТО, так называемый Сувалкский коридор.

Насколько реален сценарий, описанный журналистами The Wall Street Journal? Для наших читателей комментирует научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Эксклюзивно на "Правда. Ру".

Запад показал свое истинное лицо

Потому что ранее со стороны Запада события в Белоруссии преподносились с точки зрения свободного открытого демократического общества. Запад говорил: события в Белоруссии не направлены против России, они помогут сделать Белоруссию более открытым и демократическим обществом.

"Эта статья срывает маски со всех западных комментаторов и стратегов.

Выигрыш и проигрыш: парадигмы Запада

По мнению эксперта, до этого Запад демонстрировал лишь наносную, идеологическую риторику. А на самом деле там давно мыслят категориями выигрыша и проигрыша. Если он проиграл в отношениях с Россией, это значит России плюс, если Россия проиграла, то Западу плюс.

"Путин буквально вчера сказал, что Беларусь подвергается беспрецедентному внешнему давлению.

Понятно, что если в Беларуси сменится режим, то придут прозападные политики. Для нас это будет геополитический ущерб. Инфраструктура НАТО будет ближе к нашим границам, будет этот "санитарный кордон", изолирующий Россию от Европы, от Балтики до Черного моря простираться.

Понятно, что для Запада это будет новая геополитическая победа. И журнал просто вскрыл конкретные геополитические интересы.

На Западе мыслят в этих геополитических конструкциях, а не гражданскими обществами, свободой и демократическими ценностями.

Они сами с себя сорвали маски, продемонстрировали реальные цели"- рассказывает для "Правды. Ру" Блохин.