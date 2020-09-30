Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Милла Йовович умиляет русскоязычных поклонников снимками «а-ля рус»
Задержаны бежавшие из дагестанской колонии заключённые
Актеры протестуют против призыва Собянина сидеть дома
Испугавшись коронавируса, житель Москвы выпил 30 таблеток "Арепливира"
РФС поменяет формат Кубка России в следующем сезоне
Куратор сельского хозяйства в Госдуме призвал не голосовать за бюджет
Комары способны выжить без критически важного гена
"Спартак" поднял предложение по Хюсаю до 8 млн
На Камчатке медведь разбил голову московской туристке

"Сувалкский размен": почему Запад выставил РФ агрессором

Журналисты американского издания The Wall Street Journal проанализировали ситуацию в Белоруссии и сделали вывод: Москве выгодно, чтобы президентом остался Лукашенко. Если он останется у власти, в Москве смогут "прощупать" одно из наиболее "слабых мест" в обороне НАТО, так называемый Сувалкский коридор.

Насколько реален сценарий, описанный журналистами The Wall Street Journal? Для наших читателей комментирует научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Эксклюзивно на "Правда. Ру".

 

Запад показал свое истинное лицо

"Эта статья срывает маски со всех западных комментаторов и стратегов.

Потому что ранее со стороны Запада события в Белоруссии преподносились с точки зрения свободного открытого демократического общества. Запад говорил: события в Белоруссии не направлены против России, они помогут сделать Белоруссию более открытым и демократическим обществом.

Вопросы геополитики не затрагивались", — подчеркнул Блохин.

 

Выигрыш и проигрыш: парадигмы Запада

По мнению эксперта, до этого Запад демонстрировал лишь наносную, идеологическую риторику. А на самом деле там давно мыслят категориями выигрыша и проигрыша. Если он проиграл в отношениях с Россией, это значит России плюс, если Россия проиграла, то Западу плюс.

"Путин буквально вчера сказал, что Беларусь подвергается беспрецедентному внешнему давлению.

Понятно, что если в Беларуси сменится режим, то придут прозападные политики. Для нас это будет геополитический ущерб. Инфраструктура НАТО будет ближе к нашим границам, будет этот "санитарный кордон", изолирующий Россию от Европы, от Балтики до Черного моря простираться.

Понятно, что для Запада это будет новая геополитическая победа. И журнал просто вскрыл конкретные геополитические интересы.

На Западе мыслят в этих геополитических конструкциях, а не гражданскими обществами, свободой и демократическими ценностями.

Они сами с себя сорвали маски, продемонстрировали реальные цели"- рассказывает для "Правды. Ру" Блохин.

Последние материалы
Задержаны бежавшие из дагестанской колонии заключённые
"Сувалкский размен": почему Запад выставил РФ агрессором
Актеры протестуют против призыва Собянина сидеть дома
Испугавшись коронавируса, житель Москвы выпил 30 таблеток "Арепливира"
РФС поменяет формат Кубка России в следующем сезоне
Куратор сельского хозяйства в Госдуме призвал не голосовать за бюджет
Комары способны выжить без критически важного гена
"Спартак" поднял предложение по Хюсаю до 8 млн
На Камчатке медведь разбил голову московской туристке
В Берлине хотят побыстрее ввести санкции против Лукашенко
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту

Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".

Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Полезно знать
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Российский шоу-бизнес
Нейросеть нарисовала портреты Пугачёвой и Ротару без пластики
Экспертное мнение
В воскресенье в Минске был очередной акт надоевшего всем карнавала
Василий Амирджанов В "Силовичке" детей научат Родину любить Василий Амирджанов Игорь Буккер Германия: военщина заигрывает с нацистами Игорь Буккер Любовь Степушова Турция начала войну в Карабахе. Что делать России? Любовь Степушова
Комментарии
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году
В Китае начали увольнять за использование гаджетов Apple
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников