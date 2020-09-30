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Песков: На Донбассе не происходит войны между Украиной и Россией

В Донецком регионе (Донбассе) не происходит и не происходило ранее столкновений вооруженных сил РФ и Украины. Данная ситуация — конфликт исключительно и только внутриукраинский. Этот факт неоднократно констатировался российской стороной.

Песков: На Донбассе не происходит войны между Украиной и Россией

Такую позицию по ситуации на Донбассе озвучил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"На Донбассе не происходит войны между Украиной и Россией и не происходило.

Украинский представитель [Витольд Фокин] солидаризируется с очевидностью, которая неоднократно нами констатировалась на протяжении не одного года", — подчеркнул Песков.

Напомним, что замглавы Киева в контактной группе по Донбассу Витольд Фокин ранее выступил с заявлением схожей риторики. Политик подчеркнул: военные действия с участием российских и украинских солдат не зафиксированы.

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