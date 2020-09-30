В Кремле особых мер карантина нет

В Кремле, как и во многих других местах, есть некоторое количество заразившихся коронавирусом. Однако на данный момент ни сведения о том, что перед встречей с Путиным визитёры ждут две недели, ни о том, что для посещающих Кремль введены особо жёсткие меры, не являются правдивыми.

Сотрудники администрации проходят разве что более тщательное тестирование. Однако слухи о том, что всем чиновникам нужно проходить изоляцию, — лишь слухи.

Такой информацией поделился со СМИ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В администрации президента, как и везде, есть заболевшие, есть переболевшие, есть болеющие, это неизбежный процесс. Особых мер карантина нет. [При визите к Путину] кто-то проходит двухнедельный карантин, кто-то проходит карантин несколько дней, кто вообще без карантина встречается", — рассказал Песков.

Песков уточнил: все чиновники могут самостоятельно оценить уровень возможных угроз и на основе этой оценки решить, идти с визитом к президенту или нет.