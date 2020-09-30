Российское лесное хозяйство уверенно развивается, но есть и проблемы, которые надо решать. Очевидно, что одной из таких проблем является незаконная рубка леса.
Поскольку уже проводятся системные меры по борьбе с "нелегалами", нужно продумать комплекс качественно новых подходов. Только так получится снизить количество криминала.
Такова позиция президента РФ Владимира Путина, которую он озвучил на совещании, касающегося лесного комплекса.
"Последовательно, я бы даже сказал, жёстко заниматься декриминализацией отрасли. То, что там происходит, вообще ни в какие ворота не лезет", — выделил ключевой момент президент РФ.
"Прошу сегодня отдельно доложить, что планируется сделать для декриминализации лесной отрасли и пресечения недобросовестной конкуренции, для укрепления позиций отечественных предприятий на внешних рынках", — дал поручение Путин.
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