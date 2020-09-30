Путин: нужно бороться с криминалом в лесной отрасли

Российское лесное хозяйство уверенно развивается, но есть и проблемы, которые надо решать. Очевидно, что одной из таких проблем является незаконная рубка леса.

Поскольку уже проводятся системные меры по борьбе с "нелегалами", нужно продумать комплекс качественно новых подходов. Только так получится снизить количество криминала.

Такова позиция президента РФ Владимира Путина, которую он озвучил на совещании, касающегося лесного комплекса.