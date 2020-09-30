Попытки властей как-то решить "мусорный вопрос" через реформу потерпели провал: 90% отходов все еще отправляют на свалки, и лишь 7% перерабатывают. При этом в процессе замешана мафия.
Поэтому нужно официально признать "мусорную реформу" неудачей и двигаться дальше, считает Сергей Миронов, глава "Справедливой России".
"Нынешнюю мусорную реформу нужно официально признать провальной, отказаться от неё, не пытаться что-либо подлатывать.
Нынешняя мусорная реформа стала очередным образчиком бюрократизма, когда на бумаге вроде бы все гладко — территориальные схему, региональные операторы, а в реальности — пустота", — уточнил депутат.
По мнению Миронова, ключевой вопрос — "мусорная мафия". Во многих регионах в обход правоохранителей её представители контролируют свалки и совершенно не интересуются, что на них происходит. Такой подход позволяет осуществлять работу с мусором по "серым схемам", обогащая заинтересованных.
"Главное — нужно на федеральные средства, где будет получаться с привлечение частных инвесторов создать мощные комплексы по переработке отходов в ближайшие два года.
Пусть вначале это будет один-два таких комплекса на субъект Федерации, но это уже будет шаг к созданию современной инфраструктуры обращения с ТКО.
Население должно быть вообще освобождено от платы за вывоз мусора. Переработка отходов — высокодоходное дело, которое, в конечном счете, должно само себя финансировать. И сегодня важно быстро запустить этот механизм", — предложил идею Миронов.
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