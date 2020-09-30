Сергей Миронов: мусорная реформа - провал

Попытки властей как-то решить "мусорный вопрос" через реформу потерпели провал: 90% отходов все еще отправляют на свалки, и лишь 7% перерабатывают. При этом в процессе замешана мафия.

Поэтому нужно официально признать "мусорную реформу" неудачей и двигаться дальше, считает Сергей Миронов, глава "Справедливой России".

"Нынешнюю мусорную реформу нужно официально признать провальной, отказаться от неё, не пытаться что-либо подлатывать. Нынешняя мусорная реформа стала очередным образчиком бюрократизма, когда на бумаге вроде бы все гладко — территориальные схему, региональные операторы, а в реальности — пустота", — уточнил депутат.

По мнению Миронова, ключевой вопрос — "мусорная мафия". Во многих регионах в обход правоохранителей её представители контролируют свалки и совершенно не интересуются, что на них происходит. Такой подход позволяет осуществлять работу с мусором по "серым схемам", обогащая заинтересованных.