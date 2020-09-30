Госкомпании продадут валюту по приказу властей

В поисках рецептов спасения экономики и наполнения бюджета власти РФ вспомнили о классической схеме 2014 года, для воплощения которой понадобятся резервы госкомпаний.

По уточнённым данным, руководство "Газпрома", "Роснефти" и "Алросы" получило недвусмысленный приказ из Кремля: продать валюту для снижения "паники" на рынке и поддержки рубля.

Речь идет о документе, в котором регулируются максимальные суммы валюты на счетах госкомпаний. Ранее лимит был повышен, но, как стало известно СМИ, уже с 1 сентября началось "закручивание гаек".

Резервы у госкомпаний действительно солидные: на 1 сентября ЦБ отчитался о 145,5 млрд долларов на их счетах. Эта сумма удивляет — она больше, чем весь ФНБ (около 120 млрд).

Утоняется, что резервы госкомпаний пойдут в дело лишь в том случае, если кончатся резервы банков. Однако те уже с июля рапортуют о нехватке валюты — а на сентябрь многим банкам не хватило валюты даже на покрытие счетов клиентов.