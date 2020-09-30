В текущей обстановке Белоруссии нужна поддержка, но не прямое вмешательство.

Все страны должны быть очень осторожны, пытаясь как-то "повлиять" на ход событий, потому что можно легко спровоцировать военные действия. Текущие события в стране — дело её граждан: это внутренние процессы, знаменующие переход к некой "новой системе".

"И сейчас, когда создалась такая ситуация, надо всем, кто сочувствует и понимает проблему, поддержать эту страну, (помочь) найти правильный ответ в этой ситуации, чтобы не довести дело до военных действий", — уточняет Михаил Горбачёв в комментарии для The Times.

"Я думаю, у них есть все основания выйти из этой ситуации и продолжать движение по пути, на который они встали и немало сделали, и идти дальше. И все внешние силы должны с вниманием и ответственностью относиться к ситуации, в которой оказалась Белоруссия", — резюмировал политик.