Власти РФ обсудят продление кредитных каникул

Руководство РФ рассмотрит возможность продления программы кредитных каникул. Мера поддержки, предложенная Владимиром Путиным ещё в марте, оказалась весьма актуальной.

Напомним, ранее государство разрешило гражданам, уже получившим кредит, оплачивать его с отсрочкой до шести месяцев, если доход упал на 30% и более. При этом, по данным Сбербанка, сумма кредита для физлиц на потребительские цели не должна превышать 250 000 рублей.

"Мы будем обсуждать [возможность продления кредитных каникул]. Я не могу пока сказать, мне непонятна позиция правительства и Центрального банка", — рассказал глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

Чиновник подчеркнул, что продление программы интересует в первую очередь бизнесменов. Так что самым логичным шагом была бы не полная отмена кредитных каникул, а постепенное их "снятие".