Если бы Советский Союз пережил все невзгоды и остался существовать, обстановка в мире на текущий момент была бы намного спокойнее, было бы больше справедливости.
Однако страну погубили множественные ошибки — децентрализация власти, нежелание проводить радикальные реформы и попытки таких реформ в партии.
Зато в итоге мы получили гласность, возможность спокойно выехать из страны, свободу слова и многопартийность, не говоря уже о политике "ядерного разоружения".
"Как бы выглядел мир, если бы союз был сохранён — история не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее.
Разумеется, мы этого [развала СССР] не хотели. Но мы довели процесс перемен до того рубежа, когда обратить его вспять стало невозможно.
Поэтому провалился путч в августе 1991 года. Хотя ущерб от него огромный: это был удар по президенту и по Союзу. А потом радикалы и сепаратисты добили Союз, не думая о последствиях", — рассказал Михаил Горбачёв изданию The Times.
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