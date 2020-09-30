Горбачёв: если бы СССР выстоял, мир был бы лучше

Если бы Советский Союз пережил все невзгоды и остался существовать, обстановка в мире на текущий момент была бы намного спокойнее, было бы больше справедливости.

Однако страну погубили множественные ошибки — децентрализация власти, нежелание проводить радикальные реформы и попытки таких реформ в партии.

Зато в итоге мы получили гласность, возможность спокойно выехать из страны, свободу слова и многопартийность, не говоря уже о политике "ядерного разоружения".