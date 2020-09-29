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Канада и Британия ввели санкции против Александра Лукашенко

Канада и Британия ввели санкции против белорусского президента Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора и еще шести высокопоставленных чиновников госаппарата.

Канада и Британия ввели санкции против Александра Лукашенко

Помимо семьи Лукашенко, в новом санкционном списке:

  • начальник Генштаба Игорь Сергеенко,
  • министр внутренних дел Юрий Караев,
  • начальник полиции общественной безопасности Александр Барсуков,
  • командующий Внутренними войсками Юрий Назаренко, заместитель командующего Внутренними войсками Хазалбек,
  • командир минского отряда милиции особого назначения Дмитрий Балаба.

Санкции означают, что лицам, включенным в список, запрещено выезжать в Великобританию и Канаду, а любые активы, которые они держат в этих странах, будут немедленно заморожены.

  • Лукашенко — первый мировой лидер, ставший мишенью нового британского глобального режима санкций в области прав человека.

"Режим Александра Лукашенко несет ответственность за ряд нарушений прав человека в отношении оппозиционных деятелей, средств массовой информации и народа Беларуси в результате фальсификации выборов, — говорится в заявлении британского правительства. -Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, он отказался вступать в диалог с оппозицией, предпочтя вместо этого удвоить свои жестокие репрессии."

В заявлении цитируется министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, который пояснил, что санкции были введены "в ответ на пытки и жестокое обращение сотен мирных демонстрантов".

"Мы приняли решительные меры против Александра Лукашенко, его советника по национальной безопасности и руководителя аппарата. Им запрещено выезжать в Великобританию или переводить деньги через британские банки. Мы будем привлекать к ответственности тех, кто преследует своих собственных граждан", — написал он в Twitter.

В заявлении от имени канадского правительства министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань заявил, что его страна

"солидарна с народом Беларуси, который борется за восстановление прав человека и достижение демократии в своей стране".

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