Канада и Британия ввели санкции против белорусского президента Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора и еще шести высокопоставленных чиновников госаппарата.

Помимо семьи Лукашенко, в новом санкционном списке:

Санкции означают, что лицам, включенным в список, запрещено выезжать в Великобританию и Канаду, а любые активы, которые они держат в этих странах, будут немедленно заморожены.

В заявлении цитируется министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, который пояснил, что санкции были введены "в ответ на пытки и жестокое обращение сотен мирных демонстрантов".

We have taken decisive action against Alexander Lukashenko, his National Security Adviser and Chief of Staff. They are banned from travelling to the UK or channelling money through UK banks.

We will hold to account those who persecute their own citizens.https://t.co/mr9Wb6mwzR pic.twitter.com/wVT4FEXdJ0