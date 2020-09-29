Канада и Британия ввели санкции против Александра Лукашенко

Канада и Британия ввели санкции против белорусского президента Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора и еще шести высокопоставленных чиновников госаппарата.

Помимо семьи Лукашенко, в новом санкционном списке:

начальник Генштаба Игорь Сергеенко,

министр внутренних дел Юрий Караев,

начальник полиции общественной безопасности Александр Барсуков,

командующий Внутренними войсками Юрий Назаренко, заместитель командующего Внутренними войсками Хазалбек,

командир минского отряда милиции особого назначения Дмитрий Балаба.

Санкции означают, что лицам, включенным в список, запрещено выезжать в Великобританию и Канаду, а любые активы, которые они держат в этих странах, будут немедленно заморожены.

Лукашенко — первый мировой лидер, ставший мишенью нового британского глобального режима санкций в области прав человека.

"Режим Александра Лукашенко несет ответственность за ряд нарушений прав человека в отношении оппозиционных деятелей, средств массовой информации и народа Беларуси в результате фальсификации выборов, — говорится в заявлении британского правительства. -Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, он отказался вступать в диалог с оппозицией, предпочтя вместо этого удвоить свои жестокие репрессии."

В заявлении цитируется министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, который пояснил, что санкции были введены "в ответ на пытки и жестокое обращение сотен мирных демонстрантов".

We have taken decisive action against Alexander Lukashenko, his National Security Adviser and Chief of Staff. They are banned from travelling to the UK or channelling money through UK banks. We will hold to account those who persecute their own citizens.https://t.co/mr9Wb6mwzR pic.twitter.com/wVT4FEXdJ0 — Dominic Raab (@DominicRaab) September 29, 2020

"Мы приняли решительные меры против Александра Лукашенко, его советника по национальной безопасности и руководителя аппарата. Им запрещено выезжать в Великобританию или переводить деньги через британские банки. Мы будем привлекать к ответственности тех, кто преследует своих собственных граждан", — написал он в Twitter.

В заявлении от имени канадского правительства министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань заявил, что его страна