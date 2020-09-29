Фактор коронавируса: как COVID-19 повлияет на "манёвры" властей

На Единый день голосования и его результаты коронавирус не особо повлиял. Так стоит ли властям вводить новые меры поддержки (например, "вертолётные деньги"), чтобы использовать коронавирус как "фундамент" на будущих выборах?

Или на всех будущих выборах все "уже знают, кто где будет сидеть" (как говорил Жириновский) — и смысла "дёргаться" нет? Но до выборов еще четыре года — но не пора ли начинать подготовку сейчас, пока есть отличный шанс получить хоть какую-то лояльность населения?

Об этом для читателей "Правды. Ру" — эксперт Сергей Беспалов, ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС:

"Тут на самом деле несколько разных вопросов. Ко всем будущим выборам надо готовиться всегда с момента проведения предыдущих выборов. Вопрос только в том, как готовиться. Первое: очевидно, что проблематика коронавируса вряд ли будет оставаться актуальной на протяжении нескольких лет, тем более — четырёх лет. Второе: что касается "вертолётных денег". Такие вещи без тяжёлых, катастрофических последствий для экономики могут позволить себе те страны и те политические образования, чья валюта является мировой резервной валютой. То есть это, прежде всего, Соединённые Штаты и в некоторой степени Европейский союз. Они могут печатать свои деньги практически без ограничений, без серьёзных последствий для своей экономики. Для России, как и для подавляющего большинства других стран мира, это, к сожалению, неприемлемо, мы не можем позволить наращивать себе дефицит государственного бюджета", — подчеркнул Беспалов.

Эксперт отметил, что меры поддержки экономики и населения были бы, конечно, целесообразны. И ключевой вопрос заключается в том, какой выбрать путь:

поддерживать предприятия;

поддерживать определённые группы населения, прежде всего, семьи с детьми;

поддерживать всё население или все малоимущие группы населения в целом.