Миронов: российские миротворцы способны положить конец конфликту

Российские миротворческие силы способны остановить конфликт, развивающийся в Нагорном Карабахе. Однако в первую очередь необходимо прекратить огонь, остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров.

В данном конфликте серьёзные успехи какой-либо стороны лишь послужат для другой поводом для ещё более жёстких действий, поскольку "пролитая кровь порождает только большую кровь".

Об этом сообщил в своем выступлении лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Разумеется, использовать миротворцев можно будет только после того, как противоборствующие стороны придут к соглашению о прекращении огня и разведении вооруженных формирований. Чем скорее оно будет достигнуто и выполнено, тем больше шансов на установление прочного мира в регионе", — выделил ключевой момент Миронов.

Также, по мнению политика, ситуацией пользуется Турция, разжигая в регионе еще большую вражду путем "подстрекательства Азербайджана".