Российские чиновники, несмотря на неоднократные обещания не повышать налоги и не сокращать финансирование, уже заявили о росте поборов с населения.
Почему власти пошли по настолько жёсткой линии увеличения налоговой нагрузки как на граждан, так и на бизнес? При этом меры поддержки оказались минимальны. Почему не было сделано даже попытки как-то "уравновесить" ситуацию?
Об этом для читателей "Правды. Ру" — руководитель информационно-аналитического центра "Альпари", кандидат экономических наук Александр Разуваев:
"У нас Мишустин — налоговик.
Я разделяю два момента.
Первый момент — то, что убрали оффшоры (Кипр и так далее). Это давно надо было сделать. Это приведение в порядок.
А так у нас экономическая политика становится более левой, более социалистической — прогрессивная шкала НДФЛ, налог на депозиты.
Конечно, при увеличении налогов бюджет меньше зависит от цен на нефть", — прокомментировал Разуваев.
Эксперт отметил, что лучшая мера поддержка экономики — не увеличение госрасходов, а снижение налогов. И начать стоит с отмены налогов на дивиденды, потому что они выплачиваются из чистой прибыли. А если уж бороться за доходы в бюджет, то можно это делать и без повышения налогов.
"У нас есть, например, достаточно большой сектор людей, которые вообще налоги не платят, — сдающие в аренду квартиры. Если бы они платили хотя бы 13%, это было бы хорошо.
Мировой банк оценивает весь "серый" сектор российской экономики в 300 миллиардов долларов. Если с них взять 13%, это получится 39 миллиардов долларов — немало. Этим надо заниматься", — резюмировал Разуваев.
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