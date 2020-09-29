Лучшая мера поддержки экономики — снижение налогов. Почему их повысили?

Российские чиновники, несмотря на неоднократные обещания не повышать налоги и не сокращать финансирование, уже заявили о росте поборов с населения.

Почему власти пошли по настолько жёсткой линии увеличения налоговой нагрузки как на граждан, так и на бизнес? При этом меры поддержки оказались минимальны. Почему не было сделано даже попытки как-то "уравновесить" ситуацию?

Об этом для читателей "Правды. Ру" — руководитель информационно-аналитического центра "Альпари", кандидат экономических наук Александр Разуваев:

"У нас Мишустин — налоговик. Я разделяю два момента. Первый момент — то, что убрали оффшоры (Кипр и так далее). Это давно надо было сделать. Это приведение в порядок. А так у нас экономическая политика становится более левой, более социалистической — прогрессивная шкала НДФЛ, налог на депозиты. Конечно, при увеличении налогов бюджет меньше зависит от цен на нефть", — прокомментировал Разуваев.

Эксперт отметил, что лучшая мера поддержка экономики — не увеличение госрасходов, а снижение налогов. И начать стоит с отмены налогов на дивиденды, потому что они выплачиваются из чистой прибыли. А если уж бороться за доходы в бюджет, то можно это делать и без повышения налогов.