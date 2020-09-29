Путин планирует сделать прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин сделает прививку от коронавируса перед рабочим визитом в Южную Корею.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин подтвердил, что намерен воспользоваться приглашением президента Республики Корея Мун Чжэ Ина после того и когда он примет решение поставить себе прививку. Очевидно, что для того, чтобы понизить уровень эпидемиологических мер предосторожности, необходимо поставить прививку. В случае главы государства, конечно, действуют особые меры предосторожности", - пояснил представитель Кремля.