Кремль внимательно следит за событиями, которые происходят в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы собираем всю информацию о происходящем на линии соприкосновения. Мы самым внимательным образом отслеживаем все появляющиеся новости, анализируем ситуацию и используем эти знания для формирования нашей будущей позиции, определения дальнейших шагов вместе с нашими партнерами по группе ОБСЕ", — отметил представитель Кремля.