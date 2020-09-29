Сергей Пухов: падение рубля не связано с Карабахом

Буквально за несколько дней рубль "съел" те немногие шансы на восстановление, которые ему давали действия властей, и обрушился до минимума с марта 2020. Утром в понедельник курс доллара преодолел отметку в 79 рублей, утром вторника — попытался пройти 79,1.

Насколько сильно повлияет на динамику рубля конфликт в Нагорном Карабахе? Что стоит делать властям именно в плане "спасения" экономики? Мнение Сергея Пухова, ведущего эксперта в "Центре развития" Высшей школы экономики — эксклюзивно для читателей "Правды. Ру".