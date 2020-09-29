Буквально за несколько дней рубль "съел" те немногие шансы на восстановление, которые ему давали действия властей, и обрушился до минимума с марта 2020. Утром в понедельник курс доллара преодолел отметку в 79 рублей, утром вторника — попытался пройти 79,1.
Насколько сильно повлияет на динамику рубля конфликт в Нагорном Карабахе? Что стоит делать властям именно в плане "спасения" экономики? Мнение Сергея Пухова, ведущего эксперта в "Центре развития" Высшей школы экономики — эксклюзивно для читателей "Правды. Ру".
"Я не вижу связи с Карабахом. Здесь совершенно другие факторы.
Здесь основная роль будет Центральному банку принадлежать, что он будет делать. Что он будет делать, только он знает. У ЦБ есть возможности.
Во-первых, причины — возросшие риски, они не связаны с Карабахом, они связаны с другими вещами. На мой взгляд, эти все риски временные.
Поэтому Центральный банк, если сочтет, что эти риски временные, может спокойно использовать свои ресурсы, в том числе, средства от Сбербанка с тем, чтобы провести интервенцию и уладить колебания рубля", — сообщил читателям "Правды. Ру" Пухов.
Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".