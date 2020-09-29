Депутаты Госдумы закончили работу над заявлением по Нагорно-Карабахскому конфликту. Депутаты призывают к возвращению сторон за стол переговоров, прекращению огня и готовы предоставить посреднические услуги для работы над мирным урегулированием конфликта.
"Государственная Дума заявляет о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования ситуации.
Депутаты Государственной Думы призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки", — указано в документе.
Госдума также решительно осуждает применение силы, которое уже привело к человеческим жертвам. Заявление, подготовленное Госдумой, отправят как президенту Владимиру Путину, так и в международные организации, в том числе ПАСЕ, ОБСЕ и ПА ОДКБ.
Ранее с предложением отправить независимых наблюдателей выступили в ОБСЕ.
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