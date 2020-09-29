В Госдуме приняли заявление по Нагорному Карабаху

Депутаты Госдумы закончили работу над заявлением по Нагорно-Карабахскому конфликту. Депутаты призывают к возвращению сторон за стол переговоров, прекращению огня и готовы предоставить посреднические услуги для работы над мирным урегулированием конфликта.

"Государственная Дума заявляет о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования ситуации. Депутаты Государственной Думы призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки", — указано в документе.

Госдума также решительно осуждает применение силы, которое уже привело к человеческим жертвам. Заявление, подготовленное Госдумой, отправят как президенту Владимиру Путину, так и в международные организации, в том числе ПАСЕ, ОБСЕ и ПА ОДКБ.

Ранее с предложением отправить независимых наблюдателей выступили в ОБСЕ.