Владимир Путин попросил губернаторов "не подвести" избирателей, а затем оказалось, что денег на кредиты под это нет. Что делать региональным властям? Откуда брать деньги?

Специально для читателей "Правды. Ру" — комментарий Дмитрия Журавлева, генерального директора Института региональных проблем.

"Это всё уже было.

Правительственные кредиты задумали именно для того, чтобы вытащить регионы из ямы коммерческой задолженности. Раздавали, чтобы заменить кредиты с высокой ставкой на кредиты с низкой ставкой — рассчитывали, что в этой ситуации регионы всё-таки смогут их отдать.

Что будет сейчас? Совершенно очевидно — дикая закредитованность регионов.

А поскольку губернаторы не навсегда, а в лучшем случае на два срока, то не факт, что эти кредитные деньги пойдут на пользу. Потому что "после нас хоть потоп". Потому что брать в долг будет один губернатор, а отдавать — другой. Регион же не может разориться. Как бы не был велик его долг.

В 90-е годы огромные долги были у Ульяновской области, там был коммунистический губернатор. Он держал низкие цены за счет региональной казны и накопил огромные долги. Но Ульяновская область не села в долговую яму. Это невозможно. Поэтому банки будут давать все равно. Им выгодно это. Эти деньги не попадут. Их никто не спишет. Регион не пойдет в суд для объявления банкротства, как может гражданин пойти. В результате банки с радостью будут кредитовать до бесконечности регионы.

Вопрос в том, к чему это приведёт. Потому что в какой-то момент может оказаться, что общая сумма кредитов превышает общую сумму собственности, что в США и было в 1929 году.

Это называлось "Великой депрессией". Там механизм был немножко другой: в долг не брали, а выпускали "пустые" акции на продажу. Но суть была та же самая.

В какой-то момент объем акционерного капитала многократно превысил объём реальных ценностей. В стране просто не было столько материальных ценностей, чтобы оплатить акции.

Здесь будет очень похожая ситуация. Не сразу, но будет. Да, конечно, проценты по коммерческим кредитам несколько снизились, потому что снизилась учетная ставка. Но они все равно довольно высокие. Поэтому произойдет классика: кредиты будут брать для того, чтобы обслуживать предыдущие кредиты.

В итоге будут две разные "жизни".

Будет некая финансовая, как и было в конце советского времени. Тогда никто не думал, сколько, у кого безналичных денег.

И будет отдельно эта "кредитная" экономика, когда будут собирать налоги, с этих налогов платить проценты по кредитам, брать новые кредиты, чтобы платить проценты по старым кредитам.

Вот этот круговорот денег в природе будет продолжаться, а отдельно будет жить "реальная" экономика без денег.

Кто даст компании, какому-то предпринимателю денег, если вся область должна больше, чем у неё есть? Губернаторы пойдут в Москву, губернаторы будут просить и дальше вопрос — мы вернемся опять к госкредитам, мы объявим какую-нибудь программу реструктуризации кредитной задолженности, которая лет за пять накопится такая? Или мы изменим структуру налогов, что, в принципе, полезно, но в этой ситуации, боюсь, может и не спасти.

Варианты — можно вернуться, грубо говоря, в 2010 год, можно вернуться в 1998 год, можно попытаться сделать что-то новое, но во всех случаях…

Кредитная задолженность чем страшна? Берет один, а отдает другой.

Мы с вами берём, мы и будем отдавать. А здесь надеяться на то, что регионы будут брать коммерческие кредиты и эффективно их тратить, в таком случае сложно. Кто с меня спросит, когда с меня спросит? Это же не мой долг.

Губернатор уходит в отставку. У него же не заберут квартиру, машину, дачи, потому что он накопил долги региона. И, наоборот, эти кредитные деньги можно легко приватизировать, потому что это же деньги. Это не заводы, не дороги, не надо ничего строить, чтобы "отмыть". Отдал их компании "Три поросёнка" своего племянника на какой-нибудь важный проект — и всё. Кредиты будет отдавать регион, а хорошо будет жить твой племянник.

Экономика не разовьётся, потому что эти кредиты будут висеть на ней, как гири. И для коррупции поле вырастет просто многократно. Как только вы коммерческую экономику и региональный бюджет "пожените", родится коррупция. В этом нет ничего нового.

Именно потому, что эта кредитная задолженность резко возросла в определенный момент, были введены государственные кредиты.

Это против здравого смысла — госкредит. Какой госкредит? Кому? Почему государство кому-то в долг дает, причём не человеку, не компании, а субъекту федерации?

Потому что надо было вытягивать эти субъекты, чтобы они не потонули в этой кредитной жиже. Просто меняли одни кредиты на другие. Не было даже, строго говоря, государственных кредитов. Был выкуп коммерческих кредитов государством. А теперь нет, мы больше выкупать не будем.

И сразу стоит вопрос, это приведёт к тому, что регионы начнут деньги экономить или к тому, что они начнут кредиты брать под любые процессы?

Губернатор начнет экономить, не выполнит набор социальных обязательств — на него обидятся, его не переизберут. Чтобы он там не говорил, ребята, я за вас, экономлю, чтобы вы потом не отдавали в 2 раза больше, его никто слушать не станет.

А губернатор, который наберет кредиты под 100% годовых, он будет царь, Бог и воинской начальник, его все будут любить, он всем будет деньги раздавать. Только потом после него этот регион надо будет с молотка продавать.

В это проблема коммерческих кредитов: если вы их впускаете в эту историю, то вы впускаете и коммерческую логику. Не потому, что банки какие-то особые "сволочи". Все люди, в принципе, одинаковые. Они занимаются тем, что зарабатывают, давая в долг. Вы впускаете в бюджетный процесс ростовщика. Последствия могут быть очень неприятными.

Это как в Древней Греции. Но там чем закончилось? Вышел Солон и сказал: я, Солон, как диктатор Афин считаю, что никто никому не должен. Это один из вариантов: довести коммерческие кредиты до пределов, а потом провести "обнуление". Как-то в это не очень верится. Потому что банки тоже не слесарям и не токарям принадлежат. Их хозяева будут защищаться. Я же говорю, что это все было.

Самая лучшая идея — стабилизировать межбюджетные отношения.

Я всегда за это. Я в рамках интервью для "Правды. Ру" пять раз об этом говорил. Но при этом прекрасно понимаю: стабилизировать межбюджетные отношения можно только через перемены в губернаторском корпусе.

В данном случае нужен просто более высокий уровень ответственности. Не можешь отчитаться за деньги — к стенке. Тогда можно отставлять деньги в регионах. А если вместо одного Минфина будет работать 88…

Так что я Белоусова в чем-то даже и понимаю. Но то, что он предложил — не выход.

Потому что мы хотим воспроизвести западную модель, сохранить свою самобытность и все одновременно.

А так не получается", — рассказал для "Правды. Ру" Журавлев.