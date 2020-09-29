Часть структур Государственной думы перейдет на удалённый формат работы из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Меры предосторожности мы будем вводить, в том числе при организации работы, поэтому часть структур Думы уйдут на дистанционную форму работы. Просьба: чтобы у нас количество посетителей также было сокращено, только по мере необходимости и по согласованию с лидерами фракций, руководителями комитетов. Комитеты и фракции, посмотрите, что можно нам предложить в рамках перевода на режим видеоконференции, там, где это возможно, при проведении круглых столов, экспертных площадок, при проведении заседаний комитетов", — отметил парламентарий.