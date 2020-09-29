В компанию к Алексею Навальному и Владимиру Путину попал и Александр Лукашенко: белорусский президент выдвинут как номинант Нобелевской премии мира-2020.

Об этом стало известно со слов подавшей заявку социолога и члена президентского Совета по развитию науки Галины Коваленко.

По мнению Коваленко, белорусский президент достоин победы, поскольку сумел предотвратить анархию и навести в Белоруссии порядок, а также обеспечить надёжную защиту от внешних угроз. Более того, Лукашенко защитил страну от скатывания в гражданскую войну.

"Мне пришло уведомление из Осло, в котором сказано, что Нобелевский комитет утвердил мою заявку на выдвижение Александра Григорьевича Лукашенко на Нобелевскую премию мира. Я считаю, что наш президент больше всех заслуживает этой премии, потому что он сохранил мир в государстве.

Другие кандидаты попросту притянуты за уши, не исключаю, что всё уже решено и без нас между крупными игроками, но я считаю, что регистрация Александра Лукашенко в качестве кандидата уже значит, что он легитимный и его заслуги как минимум признают на мировом уровне", — высказалась Коваленко.