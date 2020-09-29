Спецпредставитель США: наши условия по ДСНВ выгодны России

Условия, которые политики Штатов предлагают российским коллегам в рамках продления ДСНВ, очень выгодны. Более того — они выгодны и для Штатов тоже, так что это "хорошее предложение".

Об этом рассказал спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Условия, которые мы изложили России, хороши для обеих стран. Мяч сейчас находится на российской стороне", — сообщил Биллингсли.

По мнению чиновника, текущая структура ДСНВ достойна критики. В ней почему-то не нашлось места Китаю, а по совокупности запретов в процентном соотношении ситуация и вовсе удивительна:

90% ядерных вооружений США;

45% ядерных вооружений РФ.

Таким образом, Россия получает существенно больше возможностей по модернизации и наращиванию своей мощи, тогда как США остаются "крохи".

Напомним, что ранее в Вашингтоне заявили: если документ не будет принят в текущем виде до конца президентских выборов в США, "цена вопроса" повысится.