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Помощник министра здравоохранения - об ожидаемом пике коронавируса

К ожидаемому специалистами пику коронавируса в осенний период Россия подошла с заполнением "коечного фонда" на 90%: из 129 000 коек для больных коронавирусом заняты почти 116 000. Однако в случае неблагоприятного развития ситуации в Минздраве готовы увеличить число коек из резерва.

Помощник министра здравоохранения - об ожидаемом пике коронавируса

Такие данные сообщил СМИ помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Также эксперты Минздрава отмечают, что стоит соблюдать три простых меры самозащиты:

  • по возможности не находиться в людных местах;
  • тщательно мыть руки, использовать антисептики;
  • в людных местах надевать защитную маску.

"Всеобщее следование этим простым советам поможет не допустить роста заболеваемости. При первых симптомах недомогания обращайтесь за медицинской помощью", — отметил Кузнецов.

Напомним: число больных коронавирусом в РФ растёт уже около двух недель, прирост составляет более 8 000 случаев в сутки. Многие регионы возвращают локальные меры борьбы с коронавирусом: так, школьники Москвы будут отдыхать на каникулах целых две недели.

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