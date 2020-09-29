Помощник министра здравоохранения - об ожидаемом пике коронавируса

К ожидаемому специалистами пику коронавируса в осенний период Россия подошла с заполнением "коечного фонда" на 90%: из 129 000 коек для больных коронавирусом заняты почти 116 000. Однако в случае неблагоприятного развития ситуации в Минздраве готовы увеличить число коек из резерва.

Такие данные сообщил СМИ помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Также эксперты Минздрава отмечают, что стоит соблюдать три простых меры самозащиты:

по возможности не находиться в людных местах;

тщательно мыть руки, использовать антисептики;

в людных местах надевать защитную маску.

"Всеобщее следование этим простым советам поможет не допустить роста заболеваемости. При первых симптомах недомогания обращайтесь за медицинской помощью", — отметил Кузнецов.

Напомним: число больных коронавирусом в РФ растёт уже около двух недель, прирост составляет более 8 000 случаев в сутки. Многие регионы возвращают локальные меры борьбы с коронавирусом: так, школьники Москвы будут отдыхать на каникулах целых две недели.