"Чёрный сад": рубль падает на фоне ожидания действий РФ в Карабахе

Неожиданно разгоревшийся в Нагорном Карабахе конфликт негативно повлиял на российскую экономику.

Буквально за несколько дней рубль "съел" те немногие шансы на восстановление, которые ему давали действия властей, и обрушился до минимума с марта 2020. Утром в понедельник курс доллара преодолел отметку в 79 рублей, утром вторника — попытался пройти 79,1.

Для российских властей, которые с Арменией связаны положениями ОДКБ, конфликт стал ещё одной "палкой в колесо": на рубль и так давили ожидаемые санкции (как из-за Навального, так и из-за "СП-2"), спад цены на нефть и грядущие выборы в США.

Единственный "луч света" для властей заключается в том, что "потолок", пробитие которого ознаменует масштабный кризис, находится сейчас примерно на уровне 80 рублей за доллар. Если рубль упадет до этой отметки, властям придётся ещё активнее продавать на биржах валюту, которой и так осталось не особо много.