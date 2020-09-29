Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Амёба naegleria fowleri убила 6-летнего ребёнка
Обидевшись на ЕС, Польша и Венгрия будут "надзирать" за Брюсселем
Ученые доказали, что вороны способны к сознательному мышлению
Учёные нашли солёные озера под полярной шапкой Марса
Минздрав Москвы: побочных эффектов от Спутник V не выявлено
Ереван: Если Турция ударит истребителями, Армения развернёт "Искандеры"
Нейросеть нарисовала портреты Пугачевой и Ротару без пластики
"Риски сохраняются": Путин обратился к россиянам
В Дагестане школьники избили одноклассника-инвалида

Помпео объявил о начале создания "глобальной коалиции" против Китая

Американское правительство добилось больших успехов: целый ряд стран -от Африки до Юго- Восточной Азии и Южной Америки — осознали угрозу Коммунистической партии Китая своей свободе и суверенитету".

Помпео объявил о начале создания

С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео в эфире Fox News.

"Теперь мы начали строить глобальную коалицию, чтобы заставить их отступить", — добавил Помпео, ссылаясь на "угрозу этого авторитарного режима, которую представляет Китай".

Госсекретарь отметил, что этот процесс "займет годы", но при этом оценил, что первый шаг в плане "признания угрозы" уже сделан.

Ничего нового

Риторика выступления Помпео в отношении Китая соответствует его предыдущим заявлениям. В июле этого года он даже свел к нулю одно из самых важных достижений республиканцев за последние пять десятилетий, заявив, что

"сотрудничество США с Китаем было полным провалом, а беспокойство бывшего президента Ричарда Никсона о том, что он создал Франкенштейна, открыв мир Коммунистической партии Китая, было пророческим".

Спустя почти 50 лет после исторической поездки Никсона в Пекин в 1972 году и его роли в установлении дипломатических отношений США с Китаем в 1979 году, Помпео обвинил Пекин в том, что он "воспользовался этой открытостью, чтобы пробиться к власти и процветанию с помощью лжи и обмана". Теперь же, по словам чиновника, США и их союзники должны использовать "более творческие и решительные методы", чтобы оказать давление на китайское правительство, заставив его изменить курс.

"Правда в том, что наша политика -и политика других свободных стран- воскресила неудавшуюся экономику Китая, только чтобы увидеть, как Пекин кусает международные руки, которые его кормили", — отмечал ранее Помпео, утверждая, что "армия азиатской страны стала более сильной и угрожающей", и повторяя обвинения США в несправедливой торговой практике, нарушениях прав человека и попытках проникнуть в американское общество.

Читайте также:

В Греции протесты против визита Майка Помпео

Помпео: США будут противодействовать КНР экономически и дипломатически

Последние материалы
Амёба naegleria fowleri убила 6-летнего ребёнка
Белый дом от журналистов защищают отважные еноты
Обидевшись на ЕС, Польша и Венгрия будут "надзирать" за Брюсселем
В Греции протесты против визита Майка Помпео
Ученые доказали, что вороны способны к сознательному мышлению
Учёные нашли солёные озера под полярной шапкой Марса
Минздрав Москвы: побочных эффектов от Спутник V не выявлено
Ереван: Если Турция ударит истребителями, Армения развернёт "Искандеры"
Армения: "мы сбили военный самолёт". Азербайджан: "врёте!"
Нейросеть нарисовала портреты Пугачевой и Ротару без пластики
Популярное
Интересные Новости
Шэрон Стоун: не американцам судить Россию и её мудрого президента

Российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали свою беседу с Шэрон Стоун.

Шэрон Стоун: не американцам судить Россию и её мудрого президента
Медведева расплакалась на юбилее "Самбо-70", Загитовой не было
Фигурное катание
Медведева расплакалась на юбилее "Самбо-70", Загитовой не было
Бывший СССР
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Российский шоу-бизнес
Кудрявцева назвала гонорар за съёмки в шоу "Секрет на миллион"
Любовь Степушова Турция начала войну в Карабахе. Что делать России? Любовь Степушова Усам Оздемиров Грядет ли в Европе четвертый рейх? Усам Оздемиров Василий Амирджанов Космическую программу России заменит кинематограф Василий Амирджанов
Комментарии
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Ориентиры будущего: Украине поставили в пример Уругвай
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Ориентиры будущего: Украине поставили в пример Уругвай
В Мурманской области мужчина ударил битой подростка
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Следом за Хабаровском — Иркутск? КПРФ обещает жесткий ответ
До 2022 года карантин может быть введен в любой момент
До 2022 года карантин может быть введен в любой момент
Премьер Армении позвонил президенту России
В Мурманской области мужчина ударил битой подростка
Определена линия защиты Олега Пулатова в деле MH17
В Мурманской области мужчина ударил битой подростка
Определена линия защиты Олега Пулатова в деле MH17
В Белоруссии заметили снижение числа протестующих
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Прогноз-2021: ядерный теракт, голод и война
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Президент России в числе лауреатов Шнобелевской премии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников