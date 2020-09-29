Помпео объявил о начале создания "глобальной коалиции" против Китая

Американское правительство добилось больших успехов: целый ряд стран -от Африки до Юго- Восточной Азии и Южной Америки — осознали угрозу Коммунистической партии Китая своей свободе и суверенитету".

С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео в эфире Fox News.

"Теперь мы начали строить глобальную коалицию, чтобы заставить их отступить", — добавил Помпео, ссылаясь на "угрозу этого авторитарного режима, которую представляет Китай".

Госсекретарь отметил, что этот процесс "займет годы", но при этом оценил, что первый шаг в плане "признания угрозы" уже сделан.

Ничего нового

Риторика выступления Помпео в отношении Китая соответствует его предыдущим заявлениям. В июле этого года он даже свел к нулю одно из самых важных достижений республиканцев за последние пять десятилетий, заявив, что

"сотрудничество США с Китаем было полным провалом, а беспокойство бывшего президента Ричарда Никсона о том, что он создал Франкенштейна, открыв мир Коммунистической партии Китая, было пророческим".

Спустя почти 50 лет после исторической поездки Никсона в Пекин в 1972 году и его роли в установлении дипломатических отношений США с Китаем в 1979 году, Помпео обвинил Пекин в том, что он "воспользовался этой открытостью, чтобы пробиться к власти и процветанию с помощью лжи и обмана". Теперь же, по словам чиновника, США и их союзники должны использовать "более творческие и решительные методы", чтобы оказать давление на китайское правительство, заставив его изменить курс.

"Правда в том, что наша политика -и политика других свободных стран- воскресила неудавшуюся экономику Китая, только чтобы увидеть, как Пекин кусает международные руки, которые его кормили", — отмечал ранее Помпео, утверждая, что "армия азиатской страны стала более сильной и угрожающей", и повторяя обвинения США в несправедливой торговой практике, нарушениях прав человека и попытках проникнуть в американское общество.

Читайте также:

В Греции протесты против визита Майка Помпео

Помпео: США будут противодействовать КНР экономически и дипломатически