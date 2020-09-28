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"Риски сохраняются": Путин обратился к россиянам

Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета, проходившего в режиме видеоконференции, особо остановился на проблеме коронавируса.

Президент подчеркнул, что борьба с пандемией "ещё далеко не закончена, она продолжается и расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя".

Он призвал граждан страны соблюдать меры борьбы предосторожности, чтобы "избежать введения ограничительных мер".

"Я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам. Риски, дорогие друзья, сохраняются, хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами.Сейчас от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции", — сказал Путин.

"Рекомендации специалистовнужно соблюдать для того, чтобы в России не пришлось прибегать к весьма чувствительным для экономики и обременительным для людей ограничениям", — отметил глава государства.

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