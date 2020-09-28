Посол Армении: в случае необходимости обратимся к России

На текущий момент российская военная помощь в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном не требуется. Но если ситуация изменится, руководство Армении обратится к России. Такое положение дел обрисовал посол республики в Москве Вардан Тоганян.

"Мы считаем, что в случае необходимости мы будем обращаться к России (за дополнительной военной помощью — прим.), — сообщил посол в рамках выступления на радио "Говорит Москва".

Тоганян отметил, что между Россией и Арменией идет достаточно плотное и плодотворное сотрудничество в военно-технической сфере. Но пока власти Армении справляются с конфликтом своими силами. Однако Россия, по мнению посла, имеет варианты остановки конфликта через политические решения.

Напомним, что ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась с утра 27 сентября, когда массированный огонь сил Азербайджана накрыл несколько армянских населенных пунктов. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, а также о потере военной техники.